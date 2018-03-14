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Поклонники раскритиковали Анджелину Джоли за методы воспитания детей

Актриса решила рассказать журналистам о своей личной жизни и отношениях с детьми. Однако поклонники после публикации беседы в сетях раскритиковали Анджелину Джоли за методы воспитания и слишком интимные отношения с наследниками.

Звезда не запрещает им прогуливать школу и есть фастфуды, а также дочери могут носить мужскую одежду. Артистка также подчеркнула, что плотный график работы не мешает ей найти время для ребят и даже принять ванну в их присутствии. Это позволяет Анджелине Джоли заполнить пустоту души и научить наследников заботиться о других, чтобы не вырасти эгоистами.

Поклонники раскритиковали Анджелину Джоли за методы воспитания детей


Многие пользователи сетей негативно отнеслись к такому воспитанию звездных чад, которые уже не являются младенцами. В дальнейшем, они могут получить психологическую травму, так что знаменитость должна подумать о соблюдении границ и пересмотреть свои привычки.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:30
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