App Store предоставляет приложение с встроенными функциями майнера криптовалют

Сообщение о доступности нового приложения для Mac, поступило от информационного агентства Ars Technica, где указано, что открытый доступ в онлайн-магазине App Store предоставлен недавно. С виду разработка представляет собой обычный календарь, но даже нет подозрения о скрываемых необычных возможностях. Приложением Calendar 2 могут предоставляться специальные премиум - функции, но для их получения необходимо произвести оплату. Для пользователя предусмотрены несколько доступных вариантов, как производить расчет.Особо отмечается возможность приложения предоставить в использование майнер криптовалют. Запуск процесса проходит в автоматическом режиме, но возможно и его отключение. При нежелании пользователя заниматься добычей цифровой валюты, к его услугам возможности оплаты функций с использованием банковской карты.