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App Store предоставляет приложение с встроенными функциями майнера криптовалют

Новое приложение Calendar 2 для Mac, появившееся в App Store, доступно для свободного и бесплатного скачивания. Причем, это первое приложение от онлайн-магазина с встроенным майнером криптовалюты Monero, и этим же способом можно проводить оплату премиум-функций.

Сообщение о доступности нового приложения для Mac, поступило от информационного агентства Ars Technica, где указано, что открытый доступ в онлайн-магазине App Store предоставлен недавно. С виду разработка представляет собой обычный календарь, но даже нет подозрения о скрываемых необычных возможностях. Приложением Calendar 2 могут предоставляться специальные премиум - функции, но для их получения необходимо произвести оплату. Для пользователя предусмотрены несколько доступных вариантов, как производить расчет.

App Store предоставляет приложение с встроенными функциями майнера криптовалют


Особо отмечается возможность приложения предоставить в использование майнер криптовалют. Запуск процесса проходит в автоматическом режиме, но возможно и его отключение. При нежелании пользователя заниматься добычей цифровой валюты, к его услугам возможности оплаты функций с использованием банковской карты.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:50
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