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Ученые: Пол и возраст ворона выдает его карканье

Биологи из Австралии провели исследования и пришли к выводу, что крики ворона могут говорить не только про опасности или найденную пищу, но и про пол и возраст птицы.

В ходе исследований специалисты выбрали 12 особей воронов из парков Австралии и записали более 400 криков на видео. Уже известно, что вороны могут общаться друг с другом, сообщая сородичам о найденной пищи или обнаруженной опасности. С помощью криков вороны даже находят союзников.

Ученые: Пол и возраст ворона выдает его карканье


Новое исследование продемонстрировало, что по крику птиц можно различить как пол, так и возраст особей. Существует теория, что вороны учитывают пол и возраст во время принятия решений. Биолог Маркус Бекле из Венского университета рассказал, что результаты исследования показали, что карканье ворон отличаются друг от друга, как голоса отличаются у людей. Это исследование впервые показало, что вороны используют крики для различия по половому и возрастному признаку.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 08:30
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