Ученые: Пол и возраст ворона выдает его карканье

В ходе исследований специалисты выбрали 12 особей воронов из парков Австралии и записали более 400 криков на видео. Уже известно, что вороны могут общаться друг с другом, сообщая сородичам о найденной пищи или обнаруженной опасности. С помощью криков вороны даже находят союзников.Новое исследование продемонстрировало, что по крику птиц можно различить как пол, так и возраст особей. Существует теория, что вороны учитывают пол и возраст во время принятия решений. Биолог Маркус Бекле из Венского университета рассказал, что результаты исследования показали, что карканье ворон отличаются друг от друга, как голоса отличаются у людей. Это исследование впервые показало, что вороны используют крики для различия по половому и возрастному признаку.