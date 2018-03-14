В сетях опубликовано видео появления черного НЛО на Луне

Мужчина тогда наблюдал за поверхностью спутника с помощью телескопа и заметил на ней внеземной корабль пришельцев, имеющий круглую форму. Он быстро двигался в выбранном направлении, после чего решил еще раз показать себя людям на правой стороне небесного тела перед исчезновением.Уникальные записи были переданы экспертам и внимательно исследованы. Организация долгие годы занимается изучением НЛО и поисками пришельцев, получая сообщения от свидетелей события из разных стран мира.