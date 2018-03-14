Евросоюз добавил спиннеры к списку опасных товаров
Европейская система быстрого оповещения о сомнительной продукции опубликовала доклад за прошлый год. Среди новых товаров, которые Евросоз внес в реестр, оказались и спиннеры.
Любимая забава детей и подростков, не так давно переживавшая пик популярности, - опасна. По мнению специалистов, спиннеры несут для детей опасность, особенно те, что имеют подсветку: ребенок может случайно проглотить батарейку такой игрушки, чем вызвать ожог пищевода и кишечника. Также крайне опасны отделяемые мелкие запчасти спиннера.
По мнению экспертов из Роспотребнадзора, спиннер не несет для детей опасности со стороны психики, однако наличие мелких деталей может привести к беде.
Знающие люди рекомендуют регулярно осматривать спиннеры на исправность и не оставлять малолетних детей с подобной игрушкой одних. Кроме этого, специалисты предостерегают приобретать такие игрушки с рук, а при покупке не игнорировать резкого неприятного запаха и сильного шума: качественные изделия таким «не страдают».
К слову, спустя месяц после рекомендаций Роспотребнадзора, аналогичные советы опубликовала и комиссия по безопасности потребтоваров Америки.
Любимая забава детей и подростков, не так давно переживавшая пик популярности, - опасна. По мнению специалистов, спиннеры несут для детей опасность, особенно те, что имеют подсветку: ребенок может случайно проглотить батарейку такой игрушки, чем вызвать ожог пищевода и кишечника. Также крайне опасны отделяемые мелкие запчасти спиннера.
По мнению экспертов из Роспотребнадзора, спиннер не несет для детей опасности со стороны психики, однако наличие мелких деталей может привести к беде.
Знающие люди рекомендуют регулярно осматривать спиннеры на исправность и не оставлять малолетних детей с подобной игрушкой одних. Кроме этого, специалисты предостерегают приобретать такие игрушки с рук, а при покупке не игнорировать резкого неприятного запаха и сильного шума: качественные изделия таким «не страдают».
К слову, спустя месяц после рекомендаций Роспотребнадзора, аналогичные советы опубликовала и комиссия по безопасности потребтоваров Америки.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:20