Евросоюз добавил спиннеры к списку опасных товаров

Любимая забава детей и подростков, не так давно переживавшая пик популярности, - опасна. По мнению специалистов, спиннеры несут для детей опасность, особенно те, что имеют подсветку: ребенок может случайно проглотить батарейку такой игрушки, чем вызвать ожог пищевода и кишечника. Также крайне опасны отделяемые мелкие запчасти спиннера.По мнению экспертов из Роспотребнадзора, спиннер не несет для детей опасности со стороны психики, однако наличие мелких деталей может привести к беде.Знающие люди рекомендуют регулярно осматривать спиннеры на исправность и не оставлять малолетних детей с подобной игрушкой одних. Кроме этого, специалисты предостерегают приобретать такие игрушки с рук, а при покупке не игнорировать резкого неприятного запаха и сильного шума: качественные изделия таким «не страдают».К слову, спустя месяц после рекомендаций Роспотребнадзора, аналогичные советы опубликовала и комиссия по безопасности потребтоваров Америки.