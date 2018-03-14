АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

Евросоюз добавил спиннеры к списку опасных товаров

Европейская система быстрого оповещения о сомнительной продукции опубликовала доклад за прошлый год. Среди новых товаров, которые Евросоз внес в реестр, оказались и спиннеры.

Евросоюз добавил спиннеры к списку опасных товаров


Любимая забава детей и подростков, не так давно переживавшая пик популярности, - опасна. По мнению специалистов, спиннеры несут для детей опасность, особенно те, что имеют подсветку: ребенок может случайно проглотить батарейку такой игрушки, чем вызвать ожог пищевода и кишечника. Также крайне опасны отделяемые мелкие запчасти спиннера.

По мнению экспертов из Роспотребнадзора, спиннер не несет для детей опасности со стороны психики, однако наличие мелких деталей может привести к беде.

Знающие люди рекомендуют регулярно осматривать спиннеры на исправность и не оставлять малолетних детей с подобной игрушкой одних. Кроме этого, специалисты предостерегают приобретать такие игрушки с рук, а при покупке не игнорировать резкого неприятного запаха и сильного шума: качественные изделия таким «не страдают».

К слову, спустя месяц после рекомендаций Роспотребнадзора, аналогичные советы опубликовала и комиссия по безопасности потребтоваров Америки.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Колонизация Марса позволит американцам добывать
Большинство героев «Игр престолов» погибнут -
Рената Литвинова удивляется, насколько дочь
Лариса Долина не смогла спрятать пышные формы за
Зрители «Дома-2» назвали отношения Саши Гобозова
Чертов берег с новыми аномальными зонами
Стройные ноги Яны Рудковской изумили подписчиков
Apple в ежегодном рейтинге репутации компаний
Дочь Таты Блюменкранц сказала первое слово
«Союзмультфильм» решил вернуть в кинозалы
Ученые: Пол и возраст ворона выдает его карканье
Евросоюз добавил спиннеры к списку опасных товаров
Ольгу Бузову выдвигают на пост мэра Москвы
Жительница Волгодонска купила квартиру с
Исследователи: Урбанизация влияет на погоду
Алиса Лобанова снялась в красочной фотосессии для
Xiaomi выпустила умную посудомоечную машину типа
Внешность Даны Борисовой произвела на поклонников
Поклонники раскритиковали Анджелину Джоли за
В сетях опубликовано видео появления черного НЛО
Мария Погребняк блеснула своей новой коллекцией
Житель Санкт-Петербурга сел в тюрьму из-за котенка
В РФ iPhone X вновь продают в золотом корпусе
Кэти Перри свалила с ног незнакомца поцелуем и
Модель Алена Шишкова удивила поклонников своим
Игорь Петренко с женой и подросшими детьми снялся
К кадастровой оценке подключат новые технологии
В Новой Зеландии начались испытания летающих
В Липецкой области многодетная мать задушила
Активисты “Божьей воли” выступают против
Просмотреть все новости