В вещах Игоря Дятлова были найдены следы убийцы

Исследователя заинтересовал его личный дневник, где несколько страниц были вырваны с помощью ножа. Тогда сотрудники органов не придали этому большого значения, но с помощью компьютерной обработки мужчине удалось восстановить фрагменты записей. В них указывались фамилии людей из неизвестного поселка, но такие пометки не были замечены в сообщениях участников похода.Первая страница сохранила следы крови, которой не было на теле замерзшего главы группы. Они могут принадлежать убийце, но, к сожалению, никто из следователей не брал отпечатки пальцев, хотя они могли пролить свет на случившуюся трагедию.