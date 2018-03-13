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В вещах Игоря Дятлова были найдены следы убийцы

В расследовании гибели группы туристов появились новые улики. Валентин Дегтерев заметил в вещах Игоря Дятлова следы убийцы.


В вещах Игоря Дятлова были найдены следы убийцы


Исследователя заинтересовал его личный дневник, где несколько страниц были вырваны с помощью ножа. Тогда сотрудники органов не придали этому большого значения, но с помощью компьютерной обработки мужчине удалось восстановить фрагменты записей. В них указывались фамилии людей из неизвестного поселка, но такие пометки не были замечены в сообщениях участников похода.



Первая страница сохранила следы крови, которой не было на теле замерзшего главы группы. Они могут принадлежать убийце, но, к сожалению, никто из следователей не брал отпечатки пальцев, хотя они могли пролить свет на случившуюся трагедию.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:50
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