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Из всеми презираемого изгоя Артем Сорока стал мегапопулярным участником «Дома-2»

Артему Сороке удалось сделать невероятное - буквально за считанные дни он превратился в одного из самых популярных участников телепроекта.

Парня расхваливают за то, что он сумел поставить на место зазнавшихся участников. И если совсем недавно его считали изгоем, то сейчас ситуация в корне изменилась и становится понятно, что тем, кто намерен задержаться на Острове любви, на поклон нужно идти именно к нему.

Из всеми презираемого изгоя Артем Сорока стал мегапопулярным участником «Дома-2»

Сорока появился на проекте, в первую очередь, надеясь заполучить популярность, во вторую – улучшить финансовое благосостояние, и только потом - за отношениями. Артем прекрасно себя чувствует и без них, а, к примеру, та же Маргарита Овсяникова может пожалеть, что выбрала Шоки вместо него. От Антона, кроме проблем, она ничего не получает, а с Сорокой никто не позволил бы себе криво посмотреть в ее сторону.

Многие поклонники реалити-шоу не могут успокоиться из-за противоречий. Вроде бы правильно отчитывают Сороку, так как он часто обманывает, интригует, провоцирует. Однако ведь и другие занимаются этим же, только в грубой форме. К примеру, Роман Капаклы способен только вызвать на бой, а Анташвили может только на зеленку.

«У Сороки фантазии хоть отбавляй, молодчага. С ним интереснее становится», « Сорока умница, просчитал все быстро. В драку не полез, а извлек максимальную выгоду», «Другой в его ситуации мог бы полезть в драку, а Сорока грамотно унизил обидчика. Респект ему, а то совсем обнаглели», - отозвались зрители.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:41
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