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Xiaomi выпустила умную посудомоечную машину типа Yunmi Smart Dishwasher

Китайским брендом-производителем представлена посудомоечная машина типа Yunmi Smart Dishwasher.

Xiaomi выпустила умную посудомоечную машину типа Yunmi Smart Dishwasher


В рамках предзаказов устройство расценивалось в 315 американских долларов. Первая партия была распродана очень быстро. Очень скоро ожидаются поставки второй партии. Yunmi Smart Dishwasher теперь будет стоить 400 долларов. Основой устройства является промывочный насос итальянской фирмы Weike. Насос посуду очищает водными струями под давлением в 15 кПа. Машина имеет технологию трёхмерного распыления воды. В данном случае вода подаётся из верхних/нижних сопел под углом в 360 градусов.

Yunmi Smart Dishwasher для удаления жира осуществляет нагревание воды до 70 градусов. Имеется функция высокотемпературной стерилизации. Этому способствует система сушки горячим воздухом. В устройстве имеется несколько режимов мойки. При этом самый быстрый длится тридцать минут. Yunmi Smart Dishwasher управляется с помощью смартфона.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:50
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