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Внешность Даны Борисовой произвела на поклонников приятное впечатление

Дана Борисова в данное время отдыхает в Таиланде. Первая порция снимков теледивы с курорта порадовала её фанатов. Фолловеры обратили внимание на то, что она похорошела и выглядит просто замечательно.

Внешность Даны Борисовой произвела на поклонников приятное впечатление


Завершившая в конце прошедшего года реабилитацию, Борисова сейчас опять отправилась в Таиланд. На этот раз знаменитость уделяет внимание себе, а также своей внешности. Дана уже поделилась с поклонниками порцией первых публикаций с курорта, которые произвели на её фанатов отличное впечатление.

Поклонники просто засыпали Борисову комплиментами. Подписчики считают, что после того как она поборола зависимость, при этом столкнулась с множеством других проблем, отдых теледиве пойдёт только на пользу. Девушка пожаловалась поклонникам, что поступив не очень благоразумно, сгорела на солнце. К счастью, лицо ведущей не пострадало – обгорели лишь плечи и конечности. Теледива в данное время вынуждена пользоваться противоожоговыми средствами.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:40
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