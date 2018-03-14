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Ученые нашли способ ускорить интернет фальшивыми алмазами

На основании научных исследований, российскими учеными Московского физико-технического института определено, что существует реальная возможность создания гигабитного интернета. Отечественные физики рассказали о разработке квантовой Сети, в создании которой оказали помощь фальшивые алмазы и простая наждачная бумага.

По своей скорости, созданная новинка не уступит действующим обычным оптоволоконным интернет-каналам. По заявлению ученого Дмитрия Федянина, внимание специалистов уже давно привлек карбид кремния, еще четыре года назад внимание обратили внимание на его потенциал. По прошествии года, австралийскими коллегами, в свойствах элемента определены способности по излучению фотонов. Такая особенность важна для квантовой связи с высоким уровнем защиты, которая только доступна на сегодняшний день. Подобные аппараты находят применение в промышленности для передачи потоковых данных.

Ученые нашли способ ускорить интернет фальшивыми алмазами


Новый авторский проект, специалисты организовали с целью получения излучателя, в котором за основу взят фальшивый алмаз, а результат должен представить ускорение интернета в несколько сотен раз. Внутренняя структура кристалла в течение каждой секунды вырабатывает свыше пяти миллиардов частиц света. Причем, карбид кремния не требует определенных условий или специальных микроскопических схем. Данный показатель позволяет проводить передачу данных за очень короткое время, а размер может составить целую пару гигабайт.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:00
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