Ученые нашли способ ускорить интернет фальшивыми алмазами

По своей скорости, созданная новинка не уступит действующим обычным оптоволоконным интернет-каналам. По заявлению ученого Дмитрия Федянина, внимание специалистов уже давно привлек карбид кремния, еще четыре года назад внимание обратили внимание на его потенциал. По прошествии года, австралийскими коллегами, в свойствах элемента определены способности по излучению фотонов. Такая особенность важна для квантовой связи с высоким уровнем защиты, которая только доступна на сегодняшний день. Подобные аппараты находят применение в промышленности для передачи потоковых данных.Новый авторский проект, специалисты организовали с целью получения излучателя, в котором за основу взят фальшивый алмаз, а результат должен представить ускорение интернета в несколько сотен раз. Внутренняя структура кристалла в течение каждой секунды вырабатывает свыше пяти миллиардов частиц света. Причем, карбид кремния не требует определенных условий или специальных микроскопических схем. Данный показатель позволяет проводить передачу данных за очень короткое время, а размер может составить целую пару гигабайт.