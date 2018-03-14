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Житель Санкт-Петербурга сел в тюрьму из-за котенка

Житель Санкт-Петербурга из-за пятимесячного котенка повздорил со своим приятелем и теперь ждет приговора суда.

Житель Санкт-Петербурга сел в тюрьму из-за котенка


Следствие по делу о разбойном нападении закончено, материалы прокуратурой переданы в суд. Подозреваемому-рецидивисту очень понравился черно-белый котенок, которого тот увидел в гостях у своего знакомого. Мужчина стал просить, слишком настойчиво, уступить животное ему. Хозяин кота отказался это сделать и оказался буквально смят: гость, наносивший ему удары по лицу, сломал его нос. А после, забрал понравившееся животное, ушел.

Сейчас любитель котят ждет судебного приговора: ему может грозить до 5 лет заключения.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 07:10
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