Житель Санкт-Петербурга сел в тюрьму из-за котенка

Следствие по делу о разбойном нападении закончено, материалы прокуратурой переданы в суд. Подозреваемому-рецидивисту очень понравился черно-белый котенок, которого тот увидел в гостях у своего знакомого. Мужчина стал просить, слишком настойчиво, уступить животное ему. Хозяин кота отказался это сделать и оказался буквально смят: гость, наносивший ему удары по лицу, сломал его нос. А после, забрал понравившееся животное, ушел.Сейчас любитель котят ждет судебного приговора: ему может грозить до 5 лет заключения.