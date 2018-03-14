В РФ iPhone X вновь продают в золотом корпусе

Уже с начала реализаций iPhone X в России поклонники гаджетов Apple не понимали, почему они могут выбирать только между белыми либо чёрными корпусами. Это исправили ювелиры Caviar. Специалисты вернули корпусу iPhone X золотую расцветку, которая в случае продаж прошлых версий была наиболее популярной. Смартфон можно теперь купить в корпусе, имеющим не только золотистую окраску. Также он располагает чистым золотом пробы 999. Специалисты Caviar создали 2 новых корпуса для версии iPhone X. «Классический» выполнили из золота. Он обладает рельефным внешним видом. На нём присутствует знаменитое яблоко.Другой корпус золотого цвета будет иметь оригинальную форму. За счёт необычной геометрии применяемой при изготовлении корпуса, создаётся ощущение «жидкости» металла, вроде как корпус меняет форму.