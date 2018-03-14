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Игорь Петренко с женой и подросшими детьми снялся в видео-ролике

Дочери актёра Игоря Петренко и его супруги Кристины Бродской первый раз появились перед объективом камеры и произвели среди поклонников артиста настоящий фурор.

Игорь Петренко с женой и подросшими детьми снялся в видео-ролике


В начале прошедшего года Петренко в четвертый раз стал отцом. Его жена Кристина Бродская родила ему дочку. Это у пары второй общий ребёнок. В 2014 году девушка родила актёру дочь Софию-Каролину. Ранее звездные супруги выводили в свет только старшую наследницу, однако сейчас в видеоролике снялась и младшая дочка Петренко. Ролик с детьми знаменитости, обнародованный в рамках YouTube, произвел настоящий фурор среди фанатов Игоря. Поклонники считают, что девочки очень похожи на папу.

Стоит напомнить, что у Петренко в браке с Екатериной Климовой родилось два сына - Корней и Макар. Невзирая на развод родителей, мальчики общаются как со своей мамой, так и с отцом. В 2016 году 19 сентября Петренко женился на Кристине Бродской.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:30
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