Игорь Петренко с женой и подросшими детьми снялся в видео-ролике

В начале прошедшего года Петренко в четвертый раз стал отцом. Его жена Кристина Бродская родила ему дочку. Это у пары второй общий ребёнок. В 2014 году девушка родила актёру дочь Софию-Каролину. Ранее звездные супруги выводили в свет только старшую наследницу, однако сейчас в видеоролике снялась и младшая дочка Петренко. Ролик с детьми знаменитости, обнародованный в рамках YouTube, произвел настоящий фурор среди фанатов Игоря. Поклонники считают, что девочки очень похожи на папу.Стоит напомнить, что у Петренко в браке с Екатериной Климовой родилось два сына - Корней и Макар. Невзирая на развод родителей, мальчики общаются как со своей мамой, так и с отцом. В 2016 году 19 сентября Петренко женился на Кристине Бродской.