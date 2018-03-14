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В Новой Зеландии начались испытания летающих беспилотных такси

Джасинда Ардерн премьер-министр Новой Зеландии совместно с главой Alphabet и основателем Google рассказали о том, что проект по тестированию летающего такси без пилота запущен.

До сегодняшнего дня, информацию об испытаниях подобного транспортного средства сохраняли в тайне от общественности, но известно, что последние полгода в воздухе был замечен странный летающий объект, который напоминал самолет. Разработчики рассказали, что этим летающим аппаратом было электротакси, которое назвали Cora, над ним работали около 8 лет. Стартап назвали Kitty Hawk, и его лично финансирует Лари Пейдж – глава Alphabet.
В Новой Зеландии начались испытания летающих беспилотных такси

Уже известно, что летающее такси взлетает и приземляется в вертикальном положении, подобно вертолету, благодаря этому ему не нужна взлетная полоса, Cora может приземляться и взлетать с любого места. Аппарат работает на электрическом двигателе и без пилота в кабине, все движения осуществляются с поверхности земли. В такси может разместиться пару человек. Разработчики надеются, что в течение трех лет такой вид транспорта будет внедрен в коммерческую сеть летающих такси.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 06:00
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