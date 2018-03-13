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Росводресурсы: Озеро Байкал остается под угрозой

Вадим Никаноров, глава Росводресурсов сообщил на пресс-конференции, что Байкал после паводка недополучит 30% водных объемов. Одновременно в 3 местныхе водохранилища приток ожидается ожидается на уровне 46% больше нормы.

Снегозапасы в бассейне озера оцениваются на треть от нормы, что на 14,6% больше, чем в 2017 году в этот же период времени. Уровень самого озера на середину марта составил 455,8 метра по тихоокеанской шкале, что на 0,20 метров меньше минимально допустимого значения, определенного законодательно.

Росводресурсы: Озеро Байкал остается под угрозой


По словам чиновников, даже в этих условиях будет обеспечена норма водоснабжения прибрежных городов: 1300 кубометров за секунду летом и 1250 кубометров в осенне-зимний период времени. Ранее сообщалось, что китайская компания построит на озере завод бутилирования воды с ежегодными поставками в Поднебесную 60 млн литров чистейшей байкальской воды. По мнению экологов, на понижение уровня воды озера повлия там идет бесконтрольная вырубка лесов, по свидетельству лесников.
Экономика
Добавил: Valeriy Вчера, 23:35
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