Росводресурсы: Озеро Байкал остается под угрозой

Снегозапасы в бассейне озера оцениваются на треть от нормы, что на 14,6% больше, чем в 2017 году в этот же период времени. Уровень самого озера на середину марта составил 455,8 метра по тихоокеанской шкале, что на 0,20 метров меньше минимально допустимого значения, определенного законодательно.По словам чиновников, даже в этих условиях будет обеспечена норма водоснабжения прибрежных городов: 1300 кубометров за секунду летом и 1250 кубометров в осенне-зимний период времени. Ранее сообщалось, что китайская компания построит на озере завод бутилирования воды с ежегодными поставками в Поднебесную 60 млн литров чистейшей байкальской воды. По мнению экологов, на понижение уровня воды озера повлия там идет бесконтрольная вырубка лесов, по свидетельству лесников.