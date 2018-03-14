АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

В Липецкой области многодетная мать задушила ветерана ВОВ

В селе Липецкой области женщина, родившая шесть детей, ради 50 000 рублей задушила женщину-ветерана ВОВ.
В Липецкой области многодетная мать задушила ветерана ВОВ


В Демкино многодетная мать, правда, лишенная родительских прав на свое потомство, учинила жестокую расправу с 93-летней бабушкой, участвовавшей в войне. Причиной послужили деньги.

По предварительной версии, накануне женского праздника 39-летняя подозреваемая, зная, что у бабули водятся финансы, зашла к ней взять в долг. Пьяной просительнице бабушка отказала. Тогда преступница набросилась на пожилого человека и крепко стянула у нее на шее платок. Потерпевшая скончалась на месте, а убийца сделала то, зачем пришла: взяла у убитой деньги в сумме 50 000 рублей. Перчатки и платок, служившие уликами против нее, мать-героиня выбросила, однако вскоре ее все равно задержали.

Подозреваемая, за плечами которой уже имеется судимость за кражу и которая ведет асоциальный образ жизни, свою вину отрицать не стала, а подробно вспомнила, как все происходило. Против нее открыто уголовное производство по факту убийства.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 05:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
К кадастровой оценке подключат новые технологии
В Новой Зеландии начались испытания летающих
В Липецкой области многодетная мать задушила
Активисты “Божьей воли” выступают против
Анонсированы характеристики и изображения ZTE V890
«ВКонтакте» добавлена темная тема в настольный
Российский Mitsubishi Eclipse Cross оснастят
Дмитрий Шепелев снова делит имущество с отцом
Археологи нашли странные черепа женщин-мигрантов
Действующий глава NASA Роберт Лайтфут уходит в
В Чувашии суд отменил требование удалить тату со
Вышло обновление Dota 2 с возможностью платной
В Ленинградской области умер мальчик, упавший с
Телескоп Hubble обнаружил реликтовую галактику с
Ученые: Нарушенная работа генов температуры тела
Toyota и BMW преодолевают сложности в своём
Росводресурсы: Озеро Байкал остается под угрозой
Эмин Агаларов не расстается с телефоном даже во
В Благовещенске покупатель решил протестировать
Ученые США планируют запустить термоядерный
В Канаде короля Бельгии встретили с флагом
«Яндекс» разрешил пользователям добавлять в
Нелепый Lexus с диваном на бампере удивил
Ученые: Супервулканы не могут уничтожить все
Рожден Ануси хотел стать отцом детей Анны
Новый кроссовер Changan CS35 рассекретили до
Греческий суд приговорил украинского моряка к 180
Учёные: Разговор с пассажирами негативно
«Роснефть» начала выпускать бензин АИ-100
Эксперты обнаружили вирус для ПК с недоступным к
Просмотреть все новости