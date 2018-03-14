В Липецкой области многодетная мать задушила ветерана ВОВ

В Демкино многодетная мать, правда, лишенная родительских прав на свое потомство, учинила жестокую расправу с 93-летней бабушкой, участвовавшей в войне. Причиной послужили деньги.По предварительной версии, накануне женского праздника 39-летняя подозреваемая, зная, что у бабули водятся финансы, зашла к ней взять в долг. Пьяной просительнице бабушка отказала. Тогда преступница набросилась на пожилого человека и крепко стянула у нее на шее платок. Потерпевшая скончалась на месте, а убийца сделала то, зачем пришла: взяла у убитой деньги в сумме 50 000 рублей. Перчатки и платок, служившие уликами против нее, мать-героиня выбросила, однако вскоре ее все равно задержали.Подозреваемая, за плечами которой уже имеется судимость за кражу и которая ведет асоциальный образ жизни, свою вину отрицать не стала, а подробно вспомнила, как все происходило. Против нее открыто уголовное производство по факту убийства.