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Валерий Меладзе пришел в восторг от самарского фокусника

Евгений Каверзин, являющийся известным самарским фокусником, за кулисами показал несколько фирменных номеров певцу Валерию Меладзе.

Валерий Меладзе пришел в восторг от самарского фокусника

На ролике, которое попало в интернет, видно, что известный исполнитель песен Валерий Меладзе крайне удивлён исполнению фокусов, которые демонстрировал самарский артист Евгений Каверзин.

Евгений показал певцу один фокус. Меладзе выбрал одну карту и спрятал её в колоду. Каверзин перетасовал и вытянул из колоды другую карту. Затем фокусник передал её бэк-вокалистке. Девушка взяла карту в руки и в это время Каверзин, сделал магический пас, после чего у неё оказалась нужная карта. После такого артист на протяжении длительного времени не мог отойти от полученных эмоций. Фанаты Евгения Каверзина уже неоднократно заявляли, что его фокусы просто невозможно повторить, и поэтому он пользуется большой известностью.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:46
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