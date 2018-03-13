Валерий Меладзе пришел в восторг от самарского фокусника

На ролике, которое попало в интернет, видно, что известный исполнитель песен Валерий Меладзе крайне удивлён исполнению фокусов, которые демонстрировал самарский артист Евгений Каверзин.Евгений показал певцу один фокус. Меладзе выбрал одну карту и спрятал её в колоду. Каверзин перетасовал и вытянул из колоды другую карту. Затем фокусник передал её бэк-вокалистке. Девушка взяла карту в руки и в это время Каверзин, сделал магический пас, после чего у неё оказалась нужная карта. После такого артист на протяжении длительного времени не мог отойти от полученных эмоций. Фанаты Евгения Каверзина уже неоднократно заявляли, что его фокусы просто невозможно повторить, и поэтому он пользуется большой известностью.