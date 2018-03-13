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Ирина Донцова уверена, что ее дочь несправедливо выгнали из свадебного конкурса

Первый этап свадебного конкурса преподнес поклонникам «Дома-2» немало сюрпризов.

Выбывшие из борьбы, Майя и Леша признались, что были шокированы результатами голосования. Также и мама девушки, Ирина Михайловна, поддержала ребят.

Ирина Донцова уверена, что ее дочь несправедливо выгнали из свадебного конкурса

«Их несправедливо вышибли из конкурса, поскольку в данный момент из всех пар, которые находятся на проекте, они самые стабильные, а их отношения — долгие! Не считая Иосифа и Саши, потому что их я не вижу достаточно крепкой парой — Йося даже в ближайшее время не собирается рассматривать свадьбу с Черно... А вот Леша и Майя собираются создавать семью, думают о детях, и в дальнейшем планируют жить вместе», — расскзаала Ирина Михайловна.

Родительница участницы телестройки подчеркнула, что из всех пар, которые поборятся за главный приз — свадебный миллион, предназначенный на организацию торжества, она не видит по-настоящему достойных избранников. Женщина даже не хочет их обсуждать, так как все пары на данный момент - однодневки.

Из наболее достойных она выделила только Виктора Литвинова и Татьяну Мусульбес. А вот, Яббаров и Алена, вызывают у нее смех. Ирине Донцовой ежедневно приходит огромное количество сообщений, от желающих вернуть Майю и Лешу обратно.

Ирина Донцова уверена, что ее дочь несправедливо выгнали из свадебного конкурса

Донцова-старшая не сомневается, что организаторы конкурса допустили ошибку при подсчете голосов. К тому же у звездной родительницы появились вопросы к экспертам-полиграфологам, задававшим Леше и Майе некорректные вопросы. По ее словам, вопросы на детекторе лжи были провокационные, заранее рассчитанные дестабилизировать внутреннее состояние Алексея.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:36
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