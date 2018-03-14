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«ВКонтакте» добавлена темная тема в настольный мессенджер

Разработчики популярной в Российской Федерации соцсети «ВКонтакте» в настольный мессенджер добавили темную тему.

«ВКонтакте» добавлена темная тема в настольный мессенджер


Такого рода сведениями поделились представители компании ВКонтакте. В данном случае речь ведётся в отношении грандиозного апгрейда VK Messenger непосредственно для рабочего стола. Месседжи теперь можно будет закреплять, редактировать, а также скрывать от посторонних глаз. Напряду с этим, в диалогах теперь появится возможность создания ссылки для приглашения непосредственно в чат.

Данный сервис функционировать может на платформах Linux, macOS, Windows. Теперь юзеры смогут создавать беспрепятственно чаты с прочими пользователями, а также обмениваться фотографиями, пересылать аудиомесседжи. Стоит отметить, что для администраторов лимит на подключение групп будет отключен. Они смогут теперь с подписчиками общаться максимально комфортно, реагировать оперативно на поступающие клиентские запросы.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 02:00
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