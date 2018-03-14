Археологи нашли странные черепа женщин-мигрантов

Ученый Жан-Жак Ублан из Университета антропологии в Лейпциге рассказал, что обычно мигрировали на большие расстояния только мужчины, чтобы разведать территорию, завоевать власть и создать новые места для жизни. А женщины мигрировали только на небольшие расстояния или когда выходили замуж.Специалисты изучили несколько десятков найденных останков и определили, что мигрирующие женщины попали на территорию Германии со стороны Болгарии, Греции или Румынии. Проанализировав геномы, стало понятно, что женщины были рыжеволосыми и смуглыми, из-за этого археологи сделали вывод, что женщины были мигрантами. Особый интерес вызвали женские черепа, а точнее их необычная вытянутая форма. Обычно такой формы достигали искусственно, а женщины с таким черепом принадлежали к высокому обществу. Неизвестным остается то, ради чего женщины преодолевали такой длинный путь.