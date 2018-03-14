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Археологи нашли странные черепа женщин-мигрантов

Исследователи изучили останки людей, возраст которых превышал 600 лет. Останки были найдены в поселениях Германии, и выяснилось, что среди мигрантов были как мужчины, так и женщины.

Ученый Жан-Жак Ублан из Университета антропологии в Лейпциге рассказал, что обычно мигрировали на большие расстояния только мужчины, чтобы разведать территорию, завоевать власть и создать новые места для жизни. А женщины мигрировали только на небольшие расстояния или когда выходили замуж.

Археологи нашли странные черепа женщин-мигрантов


Специалисты изучили несколько десятков найденных останков и определили, что мигрирующие женщины попали на территорию Германии со стороны Болгарии, Греции или Румынии. Проанализировав геномы, стало понятно, что женщины были рыжеволосыми и смуглыми, из-за этого археологи сделали вывод, что женщины были мигрантами. Особый интерес вызвали женские черепа, а точнее их необычная вытянутая форма. Обычно такой формы достигали искусственно, а женщины с таким черепом принадлежали к высокому обществу. Неизвестным остается то, ради чего женщины преодолевали такой длинный путь.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 00:30
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