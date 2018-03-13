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В Ленинградской области умер мальчик, упавший с перил лестницы

В Ленинградской области мальчик 9-ти лет, катаясь по перилам лестницы, упал, получив смертельные травмы.
В Ленинградской области умер мальчик, упавший с перил лестницы


В одной из высоток города Тосно 12 марта произошла нелепая трагедия. По предварительной версии следствия, 9-летний ученик, по пути в школу решивший «сократить» путь со ступенек с помощью перил, не удержал равновесия и сорвался с лестничных перил с высоты второго этажа. При этом уточняется, что ребенок до нижних этажей спустился на лифте, а дальше - на перилах.

При падении мальчик получил многочисленные тяжелые травмы головы и легких, переломы костей. Несмотря на все попытки медиков клинической райбольницы спасти ребенка, тот умер.
Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:55
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