Правительство КНР: Китай замедлит процесс перехода с угля на газ в 2018 году
Из-за снижения темпов роста экономики, китайские власти вынуждены отменить запрет на использование угля на ТЭЦ. Запрет был установлен в 2017 году из-за сильнейшего смога в некоторых городах Поднебесной из-за сильнейшего смога.
Однако планы на газификацию в 2018 году, станут основными для конгломерата городов: Пекиа, Тяньцзинь--Хэбэя и наибольших промышленно развитых провинций (Цзилинь, Ляонин и Хэйлунцзян). Теперь временно снят запрет в 28 городах; и теперь количество угля в качестве основного топлива увеличено на 10%). Одновременно выросло потребление газа на 31 млрд куб. метров и достигло почти 240 млрд куб. метров.
Только за год запретительных мер количество населения, которое стало жить в более экологически чистых городах достигло 4 млн человек, тогда как по планам их количество должно было достичь 3 млн человек. Поставки газа в основном идут из Туркмении; есть планы увеличить их из России. Однако США стали вытеснять своих конкурентов на китайском рынке за счет поставок сжиженного газа.
Однако планы на газификацию в 2018 году, станут основными для конгломерата городов: Пекиа, Тяньцзинь--Хэбэя и наибольших промышленно развитых провинций (Цзилинь, Ляонин и Хэйлунцзян). Теперь временно снят запрет в 28 городах; и теперь количество угля в качестве основного топлива увеличено на 10%). Одновременно выросло потребление газа на 31 млрд куб. метров и достигло почти 240 млрд куб. метров.
Только за год запретительных мер количество населения, которое стало жить в более экологически чистых городах достигло 4 млн человек, тогда как по планам их количество должно было достичь 3 млн человек. Поставки газа в основном идут из Туркмении; есть планы увеличить их из России. Однако США стали вытеснять своих конкурентов на китайском рынке за счет поставок сжиженного газа.
Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 19:32