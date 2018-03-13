Правительство КНР: Китай замедлит процесс перехода с угля на газ в 2018 году

Однако планы на газификацию в 2018 году, станут основными для конгломерата городов: Пекиа, Тяньцзинь--Хэбэя и наибольших промышленно развитых провинций (Цзилинь, Ляонин и Хэйлунцзян). Теперь временно снят запрет в 28 городах; и теперь количество угля в качестве основного топлива увеличено на 10%). Одновременно выросло потребление газа на 31 млрд куб. метров и достигло почти 240 млрд куб. метров.Только за год запретительных мер количество населения, которое стало жить в более экологически чистых городах достигло 4 млн человек, тогда как по планам их количество должно было достичь 3 млн человек. Поставки газа в основном идут из Туркмении; есть планы увеличить их из России. Однако США стали вытеснять своих конкурентов на китайском рынке за счет поставок сжиженного газа.