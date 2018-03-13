В Благовещенске покупатель решил протестировать секс-игрушку в магазине

Сначала молодой человек пообщался с продавщицей, а когда она вышла из зала, обратил внимание на искусственный анус. Игрушка лежала на прилавке, так что любитель иных удовольствий сначала проверил ее руками, а потом отошел в сторону, размышляя о приобретении товара.Заметив долгое отсутствие сотрудницы, человек решил провести испытания на практике, после чего застегнул брюки и вернул предмет на место, сделав вид, что ничего не случилось.