В Благовещенске покупатель решил протестировать секс-игрушку в магазине
Покупатель из Благовещенска во время посещения магазина решил протестировать секс-игрушку на месте. Однако его действия были зафиксированы камерами наблюдения.
Сначала молодой человек пообщался с продавщицей, а когда она вышла из зала, обратил внимание на искусственный анус. Игрушка лежала на прилавке, так что любитель иных удовольствий сначала проверил ее руками, а потом отошел в сторону, размышляя о приобретении товара.
Заметив долгое отсутствие сотрудницы, человек решил провести испытания на практике, после чего застегнул брюки и вернул предмет на место, сделав вид, что ничего не случилось.
Сначала молодой человек пообщался с продавщицей, а когда она вышла из зала, обратил внимание на искусственный анус. Игрушка лежала на прилавке, так что любитель иных удовольствий сначала проверил ее руками, а потом отошел в сторону, размышляя о приобретении товара.
Заметив долгое отсутствие сотрудницы, человек решил провести испытания на практике, после чего застегнул брюки и вернул предмет на место, сделав вид, что ничего не случилось.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:25