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Алла Пугачева вновь демонстрирует стройные ножки

Алла Пугачёва в столичном кинотеатре «Октябрь» посетила премьеру киноленты «Лёд». Присутствующие имели возможность ещё раз удивиться невероятному преображению шестидесятивосьмилетней Примадонны. У певицы сейчас новый стиль одежды и другая прическа, при этом она очень похудела.

Алла Пугачева вновь демонстрирует стройные ножки

На премьере кинофильма «Лёд», которая состоялась в кинотеатре «Октябрь», присутствующие имели возможность ещё раз удивиться невообразимому преображению Примадонны. Некоторые поклонники предположили, что Пугачёва сделала резекцию желудка, так как все её прежние попытки сбросить в весе были провальными.

Однако недавно Кристина Орбакайте заявила, что стройность её звёздной мамы совсем не связана с операцией. На премьере исполнительница песен вместе с российским кинорежиссёром Федором Бондарчуком охотно позировала фотографам.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:23
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