Алла Пугачева вновь демонстрирует стройные ножки

На премьере кинофильма «Лёд», которая состоялась в кинотеатре «Октябрь», присутствующие имели возможность ещё раз удивиться невообразимому преображению Примадонны. Некоторые поклонники предположили, что Пугачёва сделала резекцию желудка, так как все её прежние попытки сбросить в весе были провальными.Однако недавно Кристина Орбакайте заявила, что стройность её звёздной мамы совсем не связана с операцией. На премьере исполнительница песен вместе с российским кинорежиссёром Федором Бондарчуком охотно позировала фотографам.