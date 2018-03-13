Рита Дакота заставила краснеть подписчиков вызывающим купальником

Сегодня поп-исполнительница выложила в своём микроблоге фотоснимок, в котором показалась в весьма неожиданном образе, ведь её экстремальный слитный купальник настолько просвечивает, что видно всё её тело, в том числе и зона бикини.Рита снова продемонстрировала не только мегасмелый купальник, но и свою сексуальную фигуру, от которой без ума огромное количество мужчин, подписанных на её страничку в Instagram. Всего, кстати, аккаунт певицы насчитывает более миллиона фолловеров.Фотоснимок с Дакотой в купальнике набрал более 50 тысяч отметок "Нравится", фолловерами оставлено несколько сотен комментариев. Фанаты восторгаются прекрасным телом артистки, признаются ей в любви и заваливают её профиль смайликами в виде сердечек с поцелуями.