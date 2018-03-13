«Яндекс» разрешил пользователям добавлять в чатботы "Алису"

В данном случае пользователи смогут сами участвовать в разработке. Представителем российского интернет-гиганта отмечается, что платформа пока работает непосредственно в бета-режиме. В будущем существенно расширят функциональность «Диалогов». При помощи «Диалогов» пользователи могут создавать разные навыки, которыми пользоваться будет «Алиса». Так её могут обучить прогнозировать погоду, играть в города.Подобные сервисы до этого могли разрабатывать именно девелоперы от «Яндекса». К делу теперь могут приобщиться все желающие, имеющие знания в области программирования. Каждый разработанный навык проходит через модерацию. Потом они становятся доступными в «Алисе». После бета-тестирования все навыки можно перенести в «Алису».