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«Яндекс» разрешил пользователям добавлять в чатботы "Алису"

Представители «Яндекса» планируют запуск платформы «Яндекс. Диалоги», при помощи которой возможно проведение разработки собственных чатботов, сервисов для голосового помощника «Алиса».

«Яндекс» разрешил пользователям добавлять в чатботы "Алису"

В данном случае пользователи смогут сами участвовать в разработке. Представителем российского интернет-гиганта отмечается, что платформа пока работает непосредственно в бета-режиме. В будущем существенно расширят функциональность «Диалогов». При помощи «Диалогов» пользователи могут создавать разные навыки, которыми пользоваться будет «Алиса». Так её могут обучить прогнозировать погоду, играть в города.

Подобные сервисы до этого могли разрабатывать именно девелоперы от «Яндекса». К делу теперь могут приобщиться все желающие, имеющие знания в области программирования. Каждый разработанный навык проходит через модерацию. Потом они становятся доступными в «Алисе». После бета-тестирования все навыки можно перенести в «Алису».
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:15
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