АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Нелепый Lexus с диваном на бампере удивил пользователей интернета

В США был замечен автомобиль Lexus LS 400 с диваном на бампере. Накануне в сеть выложили фотографии с изображением довольно причудливого автомобиля. В комментариях к снимку пользователи соцсетей отметили, что машина получила нелепые дополнения.

Нелепый Lexus с диваном на бампере удивил пользователей интернета


В интернете появился снимок необычного седана Lexus LS 400 с причудливым тюнингом. В частности, автомобиль наделили «обвесом» из кожаных лоскутов и ткани. В комментариях пользователи интернета отметили, что «чехол» автомобиля выполнен их материала, который используют для отделки стен в психиатрических болницах.

Вместо заднего бампера у необычного автомобиля установлены два сиденья с боксёрскими перчатками по бокам. Также в глаза бросается спойлер чудовищных размеров, который одновременно играет роль навеса для отдыхающих на «бамперодиване».

В целом подобный тюнинг-проект пользователям интернета пришёлся по душе, они в комментариях отметили, что такое транспортное средство больше подходит для «параллельной вселенной».
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 23:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Toyota и BMW преодолевают сложности в своём
Росводресурсы: Озеро Байкал остается под угрозой
Эмин Агаларов не расстается с телефоном даже во
В Благовещенске покупатель решил протестировать
Ученые США планируют запустить термоядерный
В Канаде короля Бельгии встретили с флагом
«Яндекс» разрешил пользователям добавлять в
Нелепый Lexus с диваном на бампере удивил
Ученые: Супервулканы не могут уничтожить все
Рожден Ануси хотел стать отцом детей Анны
Новый кроссовер Changan CS35 рассекретили до
Греческий суд приговорил украинского моряка к 180
Учёные: Разговор с пассажирами негативно
«Роснефть» начала выпускать бензин АИ-100
Эксперты обнаружили вирус для ПК с недоступным к
В сеть вложили фото тестового Ford Kuga с
Peugeot iOn превратили в кухню на колесах
Эксперты назвали самых преданных владельцев авто
Ученый создал «инопланетную» музыку для разгадки
Поклонники обсуждают предполагаемую беременность
Эксперты: Самые большие города мира зависят от
Ученые: При поцелуе младенца в губы родители
Астрономы обнаружили самый сильный всплеск
Новый бюджетный MacBook будет представлен с новым
В тайном помещении пирамиды Хеопса ученые ищут
Новый Toyota Corolla получит снижение веса и
По версии Intel и Juniper Research наиболее умным
Спорткар Porsche Mission E получит автономность 4
Ученые ежедневно фиксируют около 10 тысяч
Для поиска «строительных блоков" жизни NASA
Просмотреть все новости