Нелепый Lexus с диваном на бампере удивил пользователей интернета
В США был замечен автомобиль Lexus LS 400 с диваном на бампере. Накануне в сеть выложили фотографии с изображением довольно причудливого автомобиля. В комментариях к снимку пользователи соцсетей отметили, что машина получила нелепые дополнения.
В интернете появился снимок необычного седана Lexus LS 400 с причудливым тюнингом. В частности, автомобиль наделили «обвесом» из кожаных лоскутов и ткани. В комментариях пользователи интернета отметили, что «чехол» автомобиля выполнен их материала, который используют для отделки стен в психиатрических болницах.
Вместо заднего бампера у необычного автомобиля установлены два сиденья с боксёрскими перчатками по бокам. Также в глаза бросается спойлер чудовищных размеров, который одновременно играет роль навеса для отдыхающих на «бамперодиване».
В целом подобный тюнинг-проект пользователям интернета пришёлся по душе, они в комментариях отметили, что такое транспортное средство больше подходит для «параллельной вселенной».
В интернете появился снимок необычного седана Lexus LS 400 с причудливым тюнингом. В частности, автомобиль наделили «обвесом» из кожаных лоскутов и ткани. В комментариях пользователи интернета отметили, что «чехол» автомобиля выполнен их материала, который используют для отделки стен в психиатрических болницах.
Вместо заднего бампера у необычного автомобиля установлены два сиденья с боксёрскими перчатками по бокам. Также в глаза бросается спойлер чудовищных размеров, который одновременно играет роль навеса для отдыхающих на «бамперодиване».
В целом подобный тюнинг-проект пользователям интернета пришёлся по душе, они в комментариях отметили, что такое транспортное средство больше подходит для «параллельной вселенной».
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Добавил: Алина Сегодня, 23:15