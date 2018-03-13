Нелепый Lexus с диваном на бампере удивил пользователей интернета

В интернете появился снимок необычного седана Lexus LS 400 с причудливым тюнингом. В частности, автомобиль наделили «обвесом» из кожаных лоскутов и ткани. В комментариях пользователи интернета отметили, что «чехол» автомобиля выполнен их материала, который используют для отделки стен в психиатрических болницах.Вместо заднего бампера у необычного автомобиля установлены два сиденья с боксёрскими перчатками по бокам. Также в глаза бросается спойлер чудовищных размеров, который одновременно играет роль навеса для отдыхающих на «бамперодиване».В целом подобный тюнинг-проект пользователям интернета пришёлся по душе, они в комментариях отметили, что такое транспортное средство больше подходит для «параллельной вселенной».