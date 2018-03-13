Греческий суд приговорил украинского моряка к 180 годам тюрьмы из-за нелегальной перевозки сирийских беженцев
СМИ сообщили, что греческий суд вынес приговор украинскому моряку, занимавшемуся нелегальной перевозкой сирийских беженцев. Он будет оправлен за решетку на 180 лет, а раньше была информация о 200 соотечественниках, попавших в тюрьмы страны после похожих обвинений.
Также они выдвигались жителям ЕС и Турции, но все они получили небольшие тюремные сроки, а также большинство лиц уже находятся на свободе. Моряк Бровченко рассказал журналистам, что им удалось избежать наказания благодаря дипломатическим переговорам, но украинские представители не смогли добиться смягчения приговора.
Греки не дают возможности защитить себя лично, а ЕС решил принять меры, чтобы избежать большого наплыва нелегалов из его страны. Поляки уже ликвидировали документы, касающиеся данного вопроса, а также планируют ужесточить миграционную политику.
Также они выдвигались жителям ЕС и Турции, но все они получили небольшие тюремные сроки, а также большинство лиц уже находятся на свободе. Моряк Бровченко рассказал журналистам, что им удалось избежать наказания благодаря дипломатическим переговорам, но украинские представители не смогли добиться смягчения приговора.
Греки не дают возможности защитить себя лично, а ЕС решил принять меры, чтобы избежать большого наплыва нелегалов из его страны. Поляки уже ликвидировали документы, касающиеся данного вопроса, а также планируют ужесточить миграционную политику.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:55