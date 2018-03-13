Греческий суд приговорил украинского моряка к 180 годам тюрьмы из-за нелегальной перевозки сирийских беженцев

Также они выдвигались жителям ЕС и Турции, но все они получили небольшие тюремные сроки, а также большинство лиц уже находятся на свободе. Моряк Бровченко рассказал журналистам, что им удалось избежать наказания благодаря дипломатическим переговорам, но украинские представители не смогли добиться смягчения приговора.Греки не дают возможности защитить себя лично, а ЕС решил принять меры, чтобы избежать большого наплыва нелегалов из его страны. Поляки уже ликвидировали документы, касающиеся данного вопроса, а также планируют ужесточить миграционную политику.