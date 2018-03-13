«Роснефть» начала выпускать бензин АИ-100

Новый продукт запустили благодаря реализации программы Роснефть, касающейся модернизации производства. Она также направлена на увеличение потребительских качеств существующих моторных топлив. Бензин АИ-100 предназначается для высокофорсированных моторов. Детонационные высокие свойства АИ-100 позволяют раскрыть в полной мере потенциал современных моторов, увеличить эффективность работы двигателей спортивных авто. Помимо улучшенных эксплуатационных свойств, бензины АИ-100 имеют повышенные экологические показатели. Высокую экологичность топлива обеспечивает смешение компонентов с малым содержанием серы.Продукт прошел все стендовые и квалификационные испытания на соответствие качества бензина требованиям техрегламента для горячего экологического класса К5.