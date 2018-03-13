«Роснефть» начала выпускать бензин АИ-100
РНПК - Рязанская нефтеперерабатывающая компания выпустила первую партию высокооктанового качественного бензина для авто - АИ-100.
Новый продукт запустили благодаря реализации программы Роснефть, касающейся модернизации производства. Она также направлена на увеличение потребительских качеств существующих моторных топлив. Бензин АИ-100 предназначается для высокофорсированных моторов. Детонационные высокие свойства АИ-100 позволяют раскрыть в полной мере потенциал современных моторов, увеличить эффективность работы двигателей спортивных авто. Помимо улучшенных эксплуатационных свойств, бензины АИ-100 имеют повышенные экологические показатели. Высокую экологичность топлива обеспечивает смешение компонентов с малым содержанием серы.
Продукт прошел все стендовые и квалификационные испытания на соответствие качества бензина требованиям техрегламента для горячего экологического класса К5.
Новый продукт запустили благодаря реализации программы Роснефть, касающейся модернизации производства. Она также направлена на увеличение потребительских качеств существующих моторных топлив. Бензин АИ-100 предназначается для высокофорсированных моторов. Детонационные высокие свойства АИ-100 позволяют раскрыть в полной мере потенциал современных моторов, увеличить эффективность работы двигателей спортивных авто. Помимо улучшенных эксплуатационных свойств, бензины АИ-100 имеют повышенные экологические показатели. Высокую экологичность топлива обеспечивает смешение компонентов с малым содержанием серы.
Продукт прошел все стендовые и квалификационные испытания на соответствие качества бензина требованиям техрегламента для горячего экологического класса К5.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 22:45