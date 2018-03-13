В сеть вложили фото тестового Ford Kuga с увеличенной задней частью

Судя по опубликованным снимкам кузов Ford Kuga/Escape увеличился в размерах, теперь автомобиль может получить третий ряд сидений или же более вместительный багажник. Задняя часть автомобиля удивила многих экспертов, в частности, в заднем бампере имеются вырезы для двух выхлопных труб.Также эксперты рассмотрели торчащие из моторного отсека стальные тросы, прикреплённые к буксировочному крюку. Это может говорить о том, что американские инженеры тестируют новый двигатель.Рассмотрев внимательно фотографии, специалисты пришли к выводу, вряд ли в ближайшее время стоит ожидать презентацию американского кроссовера Ford Kuga/Escape.