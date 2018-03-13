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В сеть вложили фото тестового Ford Kuga с увеличенной задней частью

Новый автомобиль Ford Kuga/Escape 2020 модельного года получил более просторный кузов. Накануне в сеть выложили шпионские фотографии американского кроссовера.

В сеть вложили фото тестового Ford Kuga с увеличенной задней частью


Судя по опубликованным снимкам кузов Ford Kuga/Escape увеличился в размерах, теперь автомобиль может получить третий ряд сидений или же более вместительный багажник. Задняя часть автомобиля удивила многих экспертов, в частности, в заднем бампере имеются вырезы для двух выхлопных труб.

Также эксперты рассмотрели торчащие из моторного отсека стальные тросы, прикреплённые к буксировочному крюку. Это может говорить о том, что американские инженеры тестируют новый двигатель.

Рассмотрев внимательно фотографии, специалисты пришли к выводу, вряд ли в ближайшее время стоит ожидать презентацию американского кроссовера Ford Kuga/Escape.
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Добавил: Алина Сегодня, 22:35
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