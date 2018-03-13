Отпевание Олега Табакова будет закрытым для общества по желанию его родных
Прощание с Олегом Табаковым пройдет на сцене МХТ имени Чехова 15 марта, но отпевание актера будет закрытым для общества по желанию его родных. Потому СМИ не имеют информации о времени и месте проведения таинства.
Журналисты узнали, что семья хочет проститься с близким человеком без посторонних лиц и представителей прессы, а также после длительного нахождения в клинике он сильно изменился. Олег Табаков осунулся и похудел, так что его почти невозможно узнать в гробу.
Перед своей кончиной к нему приглашали священника, который провел соборование. Потом он рассказал, как проходит обряд у людей, которые находятся в ясном уме, но во время жизни не часто принимали причастие и бывали на исповеди. После помазания святым маслом над ними читается молитва о просветлении ума и покаянии.
Журналисты узнали, что семья хочет проститься с близким человеком без посторонних лиц и представителей прессы, а также после длительного нахождения в клинике он сильно изменился. Олег Табаков осунулся и похудел, так что его почти невозможно узнать в гробу.
Перед своей кончиной к нему приглашали священника, который провел соборование. Потом он рассказал, как проходит обряд у людей, которые находятся в ясном уме, но во время жизни не часто принимали причастие и бывали на исповеди. После помазания святым маслом над ними читается молитва о просветлении ума и покаянии.
Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:52