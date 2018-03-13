Отец Владислава Галкина считает, что его сына убили

Спустя восемь лет после ухода из жизни Владислава Галкина, его родные до сих пор очень скорбят по артисту. Отец актёра в версию смерти его сына, которую предоставляет следствие, не верит. Борис убежден, что артист стал жертвой расправы, однако искать виновных полиция почему-то отказывается. Родственник Галкина, среди причин произошедшего, выделяет деньги в размере 136 тысяч долларов, которые сын хотел потратить на ремонт своей квартиры.Борис различными образами пытался доказать свою версию. Для этого он даже обращался в МВД России. В ответ Галкину старшему давали обещания всё проверить, однако никаких действий он так и не дождался. Впрочем, отец покойного артиста убежден, что виновные в смерти сына без наказания не останутся, так как “Бог всё видит”.