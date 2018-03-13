Отец Владислава Галкина считает, что его сына убили
Борис Галкин убежден, что его сына - Владислава Галкина, убили, хоть эту версию официальное следствие отрицает. Поводом для убийства актёра могли стать деньги.
Спустя восемь лет после ухода из жизни Владислава Галкина, его родные до сих пор очень скорбят по артисту. Отец актёра в версию смерти его сына, которую предоставляет следствие, не верит. Борис убежден, что артист стал жертвой расправы, однако искать виновных полиция почему-то отказывается. Родственник Галкина, среди причин произошедшего, выделяет деньги в размере 136 тысяч долларов, которые сын хотел потратить на ремонт своей квартиры.
Борис различными образами пытался доказать свою версию. Для этого он даже обращался в МВД России. В ответ Галкину старшему давали обещания всё проверить, однако никаких действий он так и не дождался. Впрочем, отец покойного артиста убежден, что виновные в смерти сына без наказания не останутся, так как “Бог всё видит”.
Спустя восемь лет после ухода из жизни Владислава Галкина, его родные до сих пор очень скорбят по артисту. Отец актёра в версию смерти его сына, которую предоставляет следствие, не верит. Борис убежден, что артист стал жертвой расправы, однако искать виновных полиция почему-то отказывается. Родственник Галкина, среди причин произошедшего, выделяет деньги в размере 136 тысяч долларов, которые сын хотел потратить на ремонт своей квартиры.
Борис различными образами пытался доказать свою версию. Для этого он даже обращался в МВД России. В ответ Галкину старшему давали обещания всё проверить, однако никаких действий он так и не дождался. Впрочем, отец покойного артиста убежден, что виновные в смерти сына без наказания не останутся, так как “Бог всё видит”.