Эксперты назвали самых преданных владельцев авто

Владельцы этих марок при смене авто чаще всего опять выбирают версии Subaru и Toyota. Аналитики исследовали около 13,9 млн. сделок по покупке авто, которые осуществлялись в период 2007 – 2017 г.г. Авто компаний Toyota, Subaru обладают наибольшим коэффициентом преданности со стороны клиентов. В ТОП-3 также вошла Honda. Владельцы версий Ram и Chevrolet в 54 процентов случаев опять приобретают авто данных брендов. Среди автобрендов с наименее преданными клиентами стоит выделить Chrysler, Smart, Dodge, Fiat и Mitsubishi. При этом в сегменте премиальных авто лидируют Lexus, Audi, Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, BMW.Лидерами антирейтинга являются Infiniti, Jaguar, Volvo. По словам экспертов, автолюбители больше всего пересаживаются с седанов непосредственно на внедорожники и кроссоверы.