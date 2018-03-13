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Эксперты назвали самых преданных владельцев авто

Согласно исследованиям специалистов, японские бренды Toyota, а также Subaru обладают наибольшим количеством лояльных клиентов.

Эксперты назвали самых преданных владельцев авто

Владельцы этих марок при смене авто чаще всего опять выбирают версии Subaru и Toyota. Аналитики исследовали около 13,9 млн. сделок по покупке авто, которые осуществлялись в период 2007 – 2017 г.г. Авто компаний Toyota, Subaru обладают наибольшим коэффициентом преданности со стороны клиентов. В ТОП-3 также вошла Honda. Владельцы версий Ram и Chevrolet в 54 процентов случаев опять приобретают авто данных брендов. Среди автобрендов с наименее преданными клиентами стоит выделить Chrysler, Smart, Dodge, Fiat и Mitsubishi. При этом в сегменте премиальных авто лидируют Lexus, Audi, Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, BMW.

Лидерами антирейтинга являются Infiniti, Jaguar, Volvo. По словам экспертов, автолюбители больше всего пересаживаются с седанов непосредственно на внедорожники и кроссоверы.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:25
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