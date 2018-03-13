По версии Intel и Juniper Research наиболее умным городом для проживания стал Сингапур

По итогам 2017 года Сингапур определили "самым умным городом планеты". Это показал отчет консалтинговой фирмы Juniper Research из Великобритании совместно с Intel. Своих конкурентов Сингапур опередил во всех сферах: мобильности, здравоохранении, общественной безопасности и производительности труда. Однако лучшие результаты этот город показал в медобеспечении.Руководство города внедрило автоматическую систему, которая отслеживает состояние престарелых людей общаться с врачами удаленно и помогает получать консультации удаленно. Также существенно усовершенствована цифровая система, которая улучшить дорожную обстановку, экономя каждому водителю 60 часов в год. Одновременно была установлена расширенная сеть видеонаблюдения, которая помогла местной полиции быстрее прибывать на место преступления.