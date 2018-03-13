По версии Intel и Juniper Research наиболее умным городом для проживания стал Сингапур
По версии компаний Intel и Juniper Research, Сингапур является наиболее "умным городом для проживания." На втором месте исследователи поместили Лондон, третье Нью-Йорк: а далее идет тройка крупнейших американских городов. Берлин занял седьмое место, а Барселона девятое место. Ни один российский город в ТОП-20 не попал.
По итогам 2017 года Сингапур определили "самым умным городом планеты". Это показал отчет консалтинговой фирмы Juniper Research из Великобритании совместно с Intel. Своих конкурентов Сингапур опередил во всех сферах: мобильности, здравоохранении, общественной безопасности и производительности труда. Однако лучшие результаты этот город показал в медобеспечении.
Руководство города внедрило автоматическую систему, которая отслеживает состояние престарелых людей общаться с врачами удаленно и помогает получать консультации удаленно. Также существенно усовершенствована цифровая система, которая улучшить дорожную обстановку, экономя каждому водителю 60 часов в год. Одновременно была установлена расширенная сеть видеонаблюдения, которая помогла местной полиции быстрее прибывать на место преступления.
По итогам 2017 года Сингапур определили "самым умным городом планеты". Это показал отчет консалтинговой фирмы Juniper Research из Великобритании совместно с Intel. Своих конкурентов Сингапур опередил во всех сферах: мобильности, здравоохранении, общественной безопасности и производительности труда. Однако лучшие результаты этот город показал в медобеспечении.
Руководство города внедрило автоматическую систему, которая отслеживает состояние престарелых людей общаться с врачами удаленно и помогает получать консультации удаленно. Также существенно усовершенствована цифровая система, которая улучшить дорожную обстановку, экономя каждому водителю 60 часов в год. Одновременно была установлена расширенная сеть видеонаблюдения, которая помогла местной полиции быстрее прибывать на место преступления.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 21:55