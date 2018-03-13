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По версии Intel и Juniper Research наиболее умным городом для проживания стал Сингапур

По версии компаний Intel и Juniper Research, Сингапур является наиболее "умным городом для проживания." На втором месте исследователи поместили Лондон, третье Нью-Йорк: а далее идет тройка крупнейших американских городов. Берлин занял седьмое место, а Барселона девятое место. Ни один российский город в ТОП-20 не попал.

По итогам 2017 года Сингапур определили "самым умным городом планеты". Это показал отчет консалтинговой фирмы Juniper Research из Великобритании совместно с Intel. Своих конкурентов Сингапур опередил во всех сферах: мобильности, здравоохранении, общественной безопасности и производительности труда. Однако лучшие результаты этот город показал в медобеспечении.

По версии Intel и Juniper Research наиболее умным городом для проживания стал Сингапур


Руководство города внедрило автоматическую систему, которая отслеживает состояние престарелых людей общаться с врачами удаленно и помогает получать консультации удаленно. Также существенно усовершенствована цифровая система, которая улучшить дорожную обстановку, экономя каждому водителю 60 часов в год. Одновременно была установлена расширенная сеть видеонаблюдения, которая помогла местной полиции быстрее прибывать на место преступления.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 21:55
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