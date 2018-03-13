В Канаде короля Бельгии встретили с флагом Германии

Бельгийский монарх с его супругой – королевой Матильдой – по протоколу должны были высадить клен в городском парке столицы Канады Оттавы. Место для саженца определили в нескольких метрах от кленов, посаженных в 1977 году во время визита в Канаду уже покойного короля Бельгии Бодуэна и королевы Фабиолы.Когда королевская пара прибыла в парк для высаживания символического дерева, на соседнем клене Бодуэна и Фабиолы был прикреплен вместе с флажком Канады такой же символ… ФРГ, по цветовой гамме перекликающийся с бельгийским. Дипломатическая неувязочка в быстром темпе была устранена, и протокольная процедура была продолжена.Цвета – цветами, но надо было же умудриться перепутать даже расположение полос. Ведь на черно-красно-желтом флаге ФРГ они расположены горизонтально, а на бельгийском черно-желто-красном – вертикально!