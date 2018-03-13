Кроссовер Chery Tiggo 5 для России обзавелся дополнительными опциями

Кроссовер Tiggo 5 Luxury Plus CVT россияне уже могут приобрести у официальных дилеров в автосалонах и через интернет. Стоимость автомобиля стартует от 1 139 900 рублей. Отмечается, что при заказе автомобиля через официальный сайт бренда Chery российские автолюбители смогут сэкономить 30 000 рублей.Кроссовер Tiggo 5 Luxury Plus CVT комплектуется системой контроля давления в шинах, новой приборной панелью с подсветкой бело-голубого цвета, системой контроля усталости водителя и другими функциями, которые имеются у базовой модификации.До конца текущего года компания Chery в Россию также планирует привезти Tiggo 4 и Tiggo 7 и намерена расширить свою дилерскую сеть до 115 автосалонов.