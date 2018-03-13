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Кроссовер Chery Tiggo 5 для России обзавелся дополнительными опциями

В российских дилерских центрах Chery появились кроссоверы Tiggo 5 в модификации Luxury Plus CVT. Данная модель автомобиля оснащена дополнительными опциями.

Кроссовер Chery Tiggo 5 для России обзавелся дополнительными опциями


Кроссовер Tiggo 5 Luxury Plus CVT россияне уже могут приобрести у официальных дилеров в автосалонах и через интернет. Стоимость автомобиля стартует от 1 139 900 рублей. Отмечается, что при заказе автомобиля через официальный сайт бренда Chery российские автолюбители смогут сэкономить 30 000 рублей.

Кроссовер Tiggo 5 Luxury Plus CVT комплектуется системой контроля давления в шинах, новой приборной панелью с подсветкой бело-голубого цвета, системой контроля усталости водителя и другими функциями, которые имеются у базовой модификации.

До конца текущего года компания Chery в Россию также планирует привезти Tiggo 4 и Tiggo 7 и намерена расширить свою дилерскую сеть до 115 автосалонов.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:55
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