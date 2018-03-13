Зрители считают, что участники «Дом-2» обижают Марго Овсянникову ради самоутверждения

При этом домовцам Марго нужна в качестве одиночки, ведь занимаясь ее троллингом с утра до вечера участники обеспечивают себе эфиры. Примечательно, что когда Роман Капаклы пришел на кухню и стал провоцировать Марго.Девушка просто не отреагировала на его выпады, а попыталась вести диалог. Зрители считают, что если бы Капаклы попробовал так вести себя с Десяткой, то ее крик можно было бы услышать на соседних островах.Несмотря на все свои недостатки, Марго Овсянникова имеет сплоченную армию поклонников в виде зрительской аудитории, которая пишет ободряющие комментарии, закрывают глаза на ошибки и даже готовы забыть о ее торговле собой в прошлом.