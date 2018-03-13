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Зрители считают, что участники «Дом-2» обижают Марго Овсянникову ради самоутверждения

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» уверены, что все оскорбления и унижения Марго Овсянниковой являются тщетными попытками остальных участников самоутвердиться за ее счет.

При этом домовцам Марго нужна в качестве одиночки, ведь занимаясь ее троллингом с утра до вечера участники обеспечивают себе эфиры. Примечательно, что когда Роман Капаклы пришел на кухню и стал провоцировать Марго.

Зрители считают, что участники «Дом-2» обижают Марго Овсянникову ради самоутверждения

Девушка просто не отреагировала на его выпады, а попыталась вести диалог. Зрители считают, что если бы Капаклы попробовал так вести себя с Десяткой, то ее крик можно было бы услышать на соседних островах.

Несмотря на все свои недостатки, Марго Овсянникова имеет сплоченную армию поклонников в виде зрительской аудитории, которая пишет ободряющие комментарии, закрывают глаза на ошибки и даже готовы забыть о ее торговле собой в прошлом.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:51
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