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Психическое состояние актрисы Анджелины Джоли вызывает сомнения

Психическое состояние известной голливудской актрисы Анджелины Джоли у фанатов вызывает сомнения. Поклонники в шоке от заявления артистки.

Психическое состояние актрисы Анджелины Джоли вызывает сомнения


Методы воспитания детей Анджелины всегда вызывали у поклонников массу критики. Голливудская актриса предпочитает не ограничивать своих детей ни в чем, при этом предоставляет своим чадам абсолютную волю самовыражения. Но на днях Джоли поведала, что в присутствии ребёнка принимает ванну. Это заявление заставило многих фанатов задуматься касательно психического здоровья знаменитости.

Анджелина прокомментировала ситуацию с ванной. Она сказала, что ей хочется приучить своих чад к эмпатии, и на своём примере она показывает, как прекрасно заботиться о других. После развода Анджелина Джоли воспитывает самостоятельно шестерых детей. Но бывший супруг хочет добиться совместной опеки над их детьми.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:05
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