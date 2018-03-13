Психическое состояние актрисы Анджелины Джоли вызывает сомнения

Методы воспитания детей Анджелины всегда вызывали у поклонников массу критики. Голливудская актриса предпочитает не ограничивать своих детей ни в чем, при этом предоставляет своим чадам абсолютную волю самовыражения. Но на днях Джоли поведала, что в присутствии ребёнка принимает ванну. Это заявление заставило многих фанатов задуматься касательно психического здоровья знаменитости.Анджелина прокомментировала ситуацию с ванной. Она сказала, что ей хочется приучить своих чад к эмпатии, и на своём примере она показывает, как прекрасно заботиться о других. После развода Анджелина Джоли воспитывает самостоятельно шестерых детей. Но бывший супруг хочет добиться совместной опеки над их детьми.