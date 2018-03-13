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Дарья Пынзарь опозорилась из-за своей безграмотности

Ни для кого не секрет, что звезды реалити-шоу «Дом-2» не блещут грамотностью и интеллектом, однако Дарья Пынзарь переплюнула всех.

Дарья Пынзарь опозорилась из-за своей безграмотности

Знаменитая экс-участница телепроекта умудрилась написать с ошибкой даже элементарное слово. В своих сториз девушка подписала публикацию: «Еду в аэрапорт».

Пользователи Сети конечно сразу же пристыдили Дашу. Однако не так давно Пынзарь продемонстрировала свою еще большую глупость, так как не смогла забронировать в отеле номер на двоих и вместо этого забронировала сразу два.

Пользователей радует лишь то, что Пынзарь не боится признаваться в своей безграмотности и не строит из себя умную и премудрую даму.

Дарья Пынзарь опозорилась из-за своей безграмотности
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:48
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