Дарья Пынзарь опозорилась из-за своей безграмотности

Знаменитая экс-участница телепроекта умудрилась написать с ошибкой даже элементарное слово. В своих сториз девушка подписала публикацию: «Еду в аэрапорт».Пользователи Сети конечно сразу же пристыдили Дашу. Однако не так давно Пынзарь продемонстрировала свою еще большую глупость, так как не смогла забронировать в отеле номер на двоих и вместо этого забронировала сразу два.Пользователей радует лишь то, что Пынзарь не боится признаваться в своей безграмотности и не строит из себя умную и премудрую даму.