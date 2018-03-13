Мощный смартфон LG G7 с ОЗУ на 6 ГБ выйдет в мае 2018 года

Устройство наделят мощным процессором типа Snapdragon 845, а также оперативной памятью на 6 гигабайт. Развивающаяся компания LG в новой модели решила повторить дизайн экрана версии iPhone X. Дисплей OLED в верхней части будет иметь аналогичный вырез. Здесь находится селфи-камера и разные датчики. Устройство G7 выпустят в двух комплектациях: на 64/128 Гб. Эксперты прямой камеры приписывают разрешение на шестнадцать мегапикселей. Аккумуляторная батарея должна иметь ёмкость на 3000 мАч.В свою очередь смартфон версии LG G7 превзойдет по цене "старшие" версии марки. А вот стоимость устройства составит 850 – 950 долларов. Она будет зависеть от ПЗУ. Корейский концерн в текущем году презентует новый современный девайс линейки V. Стоит отметить, что данное устройство могут анонсировать уже в ноябре.