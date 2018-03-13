Директор Наталья Ракицкая опровергла слухи о беременности Анастасии Волочковой
В последнее время в сетях стали распространятся слухи о беременности Анастасии Волочковой, после чего журналисты связались с ее директором. Наталья Ракицкая опровергла данную информацию и отметила, что сейчас балерина находится на гастролях в Прибалтике.
Поклонники звезды тоже стали выражать свое мнение по такому поводу, заметив новые фото и ролики в Instagram. Они обратили внимание, что Анастасия Волочкова даже не пытается прикрыть округлившийся живот, а также немного поправилась.
Однако все разговоры о возможном пополнении в доме балерины являются выдумкой обывателей. Несмотря на полученные сведения, недоброжелатели уверены, что директор просто успокоила людей и не хочет открывать правду. Они сразу вспомнили об аналогичной ситуации со Светланой Лободой, тоже скрывающей интересное положение от общества.
Поклонники звезды тоже стали выражать свое мнение по такому поводу, заметив новые фото и ролики в Instagram. Они обратили внимание, что Анастасия Волочкова даже не пытается прикрыть округлившийся живот, а также немного поправилась.
Однако все разговоры о возможном пополнении в доме балерины являются выдумкой обывателей. Несмотря на полученные сведения, недоброжелатели уверены, что директор просто успокоила людей и не хочет открывать правду. Они сразу вспомнили об аналогичной ситуации со Светланой Лободой, тоже скрывающей интересное положение от общества.