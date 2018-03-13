Директор Наталья Ракицкая опровергла слухи о беременности Анастасии Волочковой

Поклонники звезды тоже стали выражать свое мнение по такому поводу, заметив новые фото и ролики в Instagram. Они обратили внимание, что Анастасия Волочкова даже не пытается прикрыть округлившийся живот, а также немного поправилась.Однако все разговоры о возможном пополнении в доме балерины являются выдумкой обывателей. Несмотря на полученные сведения, недоброжелатели уверены, что директор просто успокоила людей и не хочет открывать правду. Они сразу вспомнили об аналогичной ситуации со Светланой Лободой, тоже скрывающей интересное положение от общества.