Анастасия Волочкова показала поклонникам новые возможности своего тела во время прыжка на сцене
Спектакль с участием балерины прошел в сопровождении оваций зрителей и обилия цветов, после чего она решила опубликовать новое фото в Instagram. Анастасия Волочкова показала поклонникам новые возможности своего тела во время прыжка на сцене.
Некоторые лица пытались раскритиковать ее движения, упомянув о шпагатах, показывающих лучшую растяжку звезды, но подписчики были не согласны с таким мнением. Они стали восхищаться грацией и спортивными навыками Анастасии Волочковой, попросив ее больше показывать такие сюжеты вместе привычных аналогов.
Пользователи сетей неоднозначно отнеслись к заявлению артистки о своей популярности, предложив ей вести себя немного скромнее. Пока она не часто радует своим талантом зрителей, но в будущем может действительно пережить моменты славы, если продолжит трудиться. Впервые фанаты не стали писать негативные сообщения, так что балерина может немного отдохнуть от нападений хейтеров.
Некоторые лица пытались раскритиковать ее движения, упомянув о шпагатах, показывающих лучшую растяжку звезды, но подписчики были не согласны с таким мнением. Они стали восхищаться грацией и спортивными навыками Анастасии Волочковой, попросив ее больше показывать такие сюжеты вместе привычных аналогов.
Пользователи сетей неоднозначно отнеслись к заявлению артистки о своей популярности, предложив ей вести себя немного скромнее. Пока она не часто радует своим талантом зрителей, но в будущем может действительно пережить моменты славы, если продолжит трудиться. Впервые фанаты не стали писать негативные сообщения, так что балерина может немного отдохнуть от нападений хейтеров.