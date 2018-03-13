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Анастасия Волочкова показала поклонникам новые возможности своего тела во время прыжка на сцене

Спектакль с участием балерины прошел в сопровождении оваций зрителей и обилия цветов, после чего она решила опубликовать новое фото в Instagram. Анастасия Волочкова показала поклонникам новые возможности своего тела во время прыжка на сцене.

Некоторые лица пытались раскритиковать ее движения, упомянув о шпагатах, показывающих лучшую растяжку звезды, но подписчики были не согласны с таким мнением. Они стали восхищаться грацией и спортивными навыками Анастасии Волочковой, попросив ее больше показывать такие сюжеты вместе привычных аналогов.

Анастасия Волочкова показала поклонникам новые возможности своего тела во время прыжка на сцене


Пользователи сетей неоднозначно отнеслись к заявлению артистки о своей популярности, предложив ей вести себя немного скромнее. Пока она не часто радует своим талантом зрителей, но в будущем может действительно пережить моменты славы, если продолжит трудиться. Впервые фанаты не стали писать негативные сообщения, так что балерина может немного отдохнуть от нападений хейтеров.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:25
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