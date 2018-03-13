Именем Ольги Бузовой назвали розовый бургер в Уфе

А теперь ее даже можно попробовать на вкус, так как певица попала в меню бургерной под названием «Шахта» в Уфе. На официальной странице заведения написали, что кто только не появлялся в этой бургерной, и Джеки Чан, и Филипп Киркоров, и даже Хуан Иванович собственной персоной. Так и теперь с гастролями на несколько дней, а может и больше посетила и сама Ольга Бузова.Именем теледивы были названы розовые булочки с говяжьей котлетой, трюфельным маслом, сливочной страчателлой, рукколой и малиной. По словам руководства заведения, такое точно придется по вкусу девочкам. К слову, также известно, что если Бузова придется по вкусу жителям Уфы, то она войдет в состав основного меню.