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Именем Ольги Бузовой назвали розовый бургер в Уфе

Знаменитая певица и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова с каждым днем приобретает все большую популярность.

Именем Ольги Бузовой назвали розовый бургер в Уфе

А теперь ее даже можно попробовать на вкус, так как певица попала в меню бургерной под названием «Шахта» в Уфе. На официальной странице заведения написали, что кто только не появлялся в этой бургерной, и Джеки Чан, и Филипп Киркоров, и даже Хуан Иванович собственной персоной. Так и теперь с гастролями на несколько дней, а может и больше посетила и сама Ольга Бузова.

Именем теледивы были названы розовые булочки с говяжьей котлетой, трюфельным маслом, сливочной страчателлой, рукколой и малиной. По словам руководства заведения, такое точно придется по вкусу девочкам. К слову, также известно, что если Бузова придется по вкусу жителям Уфы, то она войдет в состав основного меню.

Именем Ольги Бузовой назвали розовый бургер в Уфе
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:29
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