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Минэкономразвития: в июле 2018 года Госдума утвердит порядок выпуска национальной криптовалюты

Центральный банк и Минэкономразвития пришли к однозначному выводу о необходимости выпуска национальной криптовалюты. По словам Олега Фомичева, замглавы Минэкономразвития, есть шанс, что уже к концу июля текущего года она будет отрегулирована в законодательном порядке.

До конца текущей сессии Госдумы будет определен порядок выпуска национальной криптовалюты, сообщил Олег Фомичев, замглавы Минэкономразвития. По его словам, планируется не только рассмотреть законопроект, но и принять его к исполнению. В любом случае весь этот процесс будет контролироваться государством максимально жестко. По словам чиновника, уже в первой половине года новый закон начнет регулировать рынок криптовалют, ISO и краудсерфинг.

Минэкономразвития: в июле 2018 года Госдума утвердит порядок выпуска национальной криптовалюты


Ранее, Антон Силуанов министр финансов отмечал, что его ведомство не против выпуска частной российской электронной валюты при отсутствии государственных инвестиций в этот проект. Однако эксперты из business.bitclubproject.com отмечают, что в России это будет государственный проект с частными инвестициями, что существенно сузит использование криптовалюты и уменьшит интерес инвесторов в проект.
Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 21:15
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