Минэкономразвития: в июле 2018 года Госдума утвердит порядок выпуска национальной криптовалюты

До конца текущей сессии Госдумы будет определен порядок выпуска национальной криптовалюты, сообщил Олег Фомичев, замглавы Минэкономразвития. По его словам, планируется не только рассмотреть законопроект, но и принять его к исполнению. В любом случае весь этот процесс будет контролироваться государством максимально жестко. По словам чиновника, уже в первой половине года новый закон начнет регулировать рынок криптовалют, ISO и краудсерфинг.Ранее, Антон Силуанов министр финансов отмечал, что его ведомство не против выпуска частной российской электронной валюты при отсутствии государственных инвестиций в этот проект. Однако эксперты из business.bitclubproject.com отмечают, что в России это будет государственный проект с частными инвестициями, что существенно сузит использование криптовалюты и уменьшит интерес инвесторов в проект.