Поклонники раскритиковали Анну Седокову за кормление наследника Гектора песком

Малыш охотно поедал непривычное лакомство на пляже, а звездная мать только поинтересовалась его вкусом. Подписчики стали переживать за здоровье ребенка, отметив, что Анна Седокова легкомысленно относится к таким вещам. Многие люди напомнили ей о существовании глистов и других инфекций, а также назвали звезду безответственной особой, не умеющей воспитывать наследников.Пользователи сетей тоже были возмущены таким поведением артистки, отметив, что не стоило снимать такой сюжет на камеру. Они посоветовали знаменитости больше не радоваться негативным событиям и пересмотреть свое отношение к играм детей.