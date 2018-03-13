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Поклонники раскритиковали Анну Седокову за кормление наследника Гектора песком

Певица во время отдыха в Дубай часто радовала поклонников горячими фото в купальниках, но при этом забывала смотреть за детьми. Они раскритиковали Анну Седокову за кормление наследника Гектора песком после просмотра ролика в Instagram.

Малыш охотно поедал непривычное лакомство на пляже, а звездная мать только поинтересовалась его вкусом. Подписчики стали переживать за здоровье ребенка, отметив, что Анна Седокова легкомысленно относится к таким вещам. Многие люди напомнили ей о существовании глистов и других инфекций, а также назвали звезду безответственной особой, не умеющей воспитывать наследников.

Поклонники раскритиковали Анну Седокову за кормление наследника Гектора песком


Пользователи сетей тоже были возмущены таким поведением артистки, отметив, что не стоило снимать такой сюжет на камеру. Они посоветовали знаменитости больше не радоваться негативным событиям и пересмотреть свое отношение к играм детей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:05
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