Появились первые фотографии обновленного седана Peugeot 408

На фотографиях седан Peugeot 408 2019 модельного года изображён с переработанными бамперами, другой решёткой радиатора, усовершенствованной головной оптикой, а задние фонари получили вертикальные секции LED-матриц. Габариты обновлённого автомобиля составляют 4 750/1 820/1 488 мм расстояние между осями — 2 730 мм.В моторную гамму седана Peugeot 408 входит атмосферный силовой агрегат ёмкостью 1,8 литра мощностью 139 «скакунов», а также два турбированных двигателя — один объёмом 1,2 литра, генерирующий 136 лошадиных сил, второй 1,6-литровый мотор выдаёт 167 «лошадей». Автомобиль может комплектоваться либо 6-ступенчатой «механикой», либо 6-скоростным «автоматом».