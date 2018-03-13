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Появились первые фотографии обновленного седана Peugeot 408

На официальном сайте китайского Министерства автомобильной промышленности накануне появились фотографии рестайлингового седана Peugeot 408. О стоимости и старте продаж автомобиля станет известно позднее.

Появились первые фотографии обновленного седана Peugeot 408


На фотографиях седан Peugeot 408 2019 модельного года изображён с переработанными бамперами, другой решёткой радиатора, усовершенствованной головной оптикой, а задние фонари получили вертикальные секции LED-матриц. Габариты обновлённого автомобиля составляют 4 750/1 820/1 488 мм расстояние между осями — 2 730 мм.

В моторную гамму седана Peugeot 408 входит атмосферный силовой агрегат ёмкостью 1,8 литра мощностью 139 «скакунов», а также два турбированных двигателя — один объёмом 1,2 литра, генерирующий 136 лошадиных сил, второй 1,6-литровый мотор выдаёт 167 «лошадей». Автомобиль может комплектоваться либо 6-ступенчатой «механикой», либо 6-скоростным «автоматом».
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 20:15
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