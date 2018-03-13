АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Поклонники попросили Анну Семенович убрать ноги со стола

Певица любит заниматься зимними видами спорта и сейчас осваивает новые трассы на курорте, опубликовав результаты своих достижений в Instagram. Анна Семенович позировала перед камерами в открытом кафе, но поклонники попросили ее убрать ноги со стола.

Исполнительница отметила спуск со сложной высоты и была в восторге от огромной скорости, хотя испытала небольшой стресс. Туристы смотрели на лыжницу большими глазами, после чего она ощутила себя чемпионкой. Только подписчики сразу обратили внимание, что Анна Семенович сидит на перилах, а ее ноги находятся на стуле и столе для питания. Многие люди были шокированы таким поступком звезды, забывшей о приличиях.

Поклонники попросили Анну Семенович убрать ноги со стола


Недоброжелатели сразу предположили, что артистка просто увлеклась горячительными напитками, после чего забыла, что находится в таком заведении. Самые преданные фанаты заинтересовались ярким костюмом кумира, но сама знаменитость давно привыкла к критике и не обращает на нее внимания.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:05
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Оренбурге отец лишал еды и избивал свою
Житель Омска после избиения матери выбросил ее
Учёные: Китай может первым обнаружить инопланетян
Учёные: Найдено средство борьбы с раком груди
Из всеми презираемого изгоя Артем Сорока стал
Младший наследник Олега Табакова Павел попросил
Во Франции инженеры La Machine строят сказочное
Рынок авто с пробегом в феврале вырос на 1%
Анна Седокова шокировала фото без макияжа в
Мошенники разработали новый способ кражи
Победительница 5-го сезона «Холостяк» Екатерина
Акушеры: Как уменьшить боль во время родов без
Поклонники попросили Анну Семенович убрать ноги
Максим Дрозд опроверг романтические отношения с
Эксперты нашли угрозу для iPhone X в беспроводной
Учёные: Эпоха алкоголя подходит к концу
Ирина Донцова уверена, что ее дочь несправедливо
Из Метрополитен-оперы уволили дирижера за
Алла Пугачева вновь демонстрирует стройные ножки
Борис Галкин не хочет видеть свою наследницу Анну
Представители "Яндекса"отметили, что россияне
Рита Дакота заставила краснеть подписчиков
В Италии сотрудники кладбища сдавали раскопанные
Российский авторынок в феврале в Европе поднялся
Отпевание Олега Табакова будет закрытым для
Пентагон признал существование НЛО и опубликовал
Нефть подешевела из опасений роста добычи в США
Lada Vesta уступила звание самого популярного
Анита Цой решила посоревноваться своими нарядами
Татьяна Навка продемонстрировала успехи младшей
Просмотреть все новости