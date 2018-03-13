Поклонники попросили Анну Семенович убрать ноги со стола

Исполнительница отметила спуск со сложной высоты и была в восторге от огромной скорости, хотя испытала небольшой стресс. Туристы смотрели на лыжницу большими глазами, после чего она ощутила себя чемпионкой. Только подписчики сразу обратили внимание, что Анна Семенович сидит на перилах, а ее ноги находятся на стуле и столе для питания. Многие люди были шокированы таким поступком звезды, забывшей о приличиях.Недоброжелатели сразу предположили, что артистка просто увлеклась горячительными напитками, после чего забыла, что находится в таком заведении. Самые преданные фанаты заинтересовались ярким костюмом кумира, но сама знаменитость давно привыкла к критике и не обращает на нее внимания.