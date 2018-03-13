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«Ведьмин лес» добавлен разработчиками в Hearthstone

Для геймеров, почитателей «бродилки» Hearthstone, скоро появится возможность посещение «Ведьминого леса». Такое звучное название получило дополнение к существующей коллекционной карточной стратегии.

Данная новость анонсирована разработчиками, свидетельствующая скорое ее появление от американской компании Blizzard. Все геймеры получат возможность приобретения дополнения - «Ведьмин лес» в апреле месяце. Рассказано и о стоимости одной из новейших разработок для Hearthstone, которая будет равняться 2799 рублей.
«Ведьмин лес» добавлен разработчиками в Hearthstone


Одновременно с «Ведьминым лесом», в игру добавятся дополнительные карты, а так же механика и очередные персонажи. Территория действия сюжета новой стратегии, расположенный рядом с владениями королевства Гилнеас лес. Раньше за ним не замечалось что-то особенное. Но история указывает на то, что непонятные причины способствовали его разрастанию, и, как следствие, из него активировалось нашествие жутких и монстроподобных созданий.

Для игроков поставлена задача, проникнуть в самые темные глубины «Ведьминого леса», для поиска источника зла, послужившего выходу темных сил. Для геймеров, которые приобретут новое дополнение, станет доступен артефакт, представляющий особую рубашку - «В тёмном лесу», а так же комплект из 70 новых карт.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:35
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