АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Ким Кардашьян вернулась к тёмному цвету волос

Американская звезда реалити-шоу, модель и актриса Ким Кардашьян некоторое время назад изменила свою внешность, перекрасив волосы в платиновый цвет, но теперь решила вернуться к своему первозданному виду.

Трансформация так понравилась 37-летней знаменитости, что с таким оттенком своих шикарных локонов она ходила довольно продолжительный период времени. Потом фанатов Ким ждало ещё одно удивление, когда она вдруг появилась с розовыми волосами. Всё это было очень необычно, но многим понравилось то, как стала выглядеть Кардашьян.

Ким Кардашьян вернулась к тёмному цвету волос

Судя по всему, время баловства закончилось, так как Ким решила снова стать брюнеткой, такой, какой её знает весь мир уже давно. На своей странице в социальной сети Instagram она разместила фото и видео, представ впервые за долгое время с тёмными волосами.

Ким Кардашьян вернулась к тёмному цвету волос

Большинство подписчиков считает, что именно такой цвет волос наиболее подходит американской звезде. Эксперименты, если в меру, никогда не повредят, но всё же фолловеры хотят видеть представительницу огромного семейного клана Дженнер-Кардашьян страстной брюнеткой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 15:05
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители считают, что участники «Дом-2» обижают
Певица Алсу удивила поклонников зажигательным
Дарья Пынзарь опозорилась из-за своей
Семен Багдасаров выразил своё мнение касательно
Учёные выяснили, что чаще всего снится детям и
Дарья Мороз и Константин Богомолов разводятся
Константин Хабенский поведал о своей звёздной
Именем Ольги Бузовой назвали розовый бургер в Уфе
"Эксперт РА" прогнозирует в 2018 году отзыв
Космический мусор позволит ученым найти
Ким Кардашьян вернулась к тёмному цвету волос
"Роснефть" получила лицензию на Ледяной участок в
Американские стоматологи умирают после
Гарик Харламов попал в клинику с гриппом
ГЛОНАСС сравняется по точности с системой GPS
Хейтеры уверены, что Викторию Романец перекосило
Apple заключила соглашение о приобретении сервиса
Физики провели превые успешные эксперименты
Интернет-пользователи заговорили о беременности
Певица Валерия достойно ответила недоброжелателям
Саша Гозиас анонсировала свой первый трек «Фантом»
Тестовые показы Deadpool 2 получили не очень
Жизель Бюндхен поразила Instagram откровенной
Дарья Пынзарь показала, как парилась в бане и ела
Найден способ добывать энергию звезд
Криптобиржа Binance определила вознаграждение за
Компании Facebook выдали патент на селфи-робота
Викторию Боню не взяли в компанию Келли Брук
В Lockheed Martin начали сборку японского
Лили Рейнхарт обиделась на Cosmopolitan за фотошоп
Просмотреть все новости