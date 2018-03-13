Ким Кардашьян вернулась к тёмному цвету волос

Трансформация так понравилась 37-летней знаменитости, что с таким оттенком своих шикарных локонов она ходила довольно продолжительный период времени. Потом фанатов Ким ждало ещё одно удивление, когда она вдруг появилась с розовыми волосами. Всё это было очень необычно, но многим понравилось то, как стала выглядеть Кардашьян.Судя по всему, время баловства закончилось, так как Ким решила снова стать брюнеткой, такой, какой её знает весь мир уже давно. На своей странице в социальной сети Instagram она разместила фото и видео, представ впервые за долгое время с тёмными волосами.Большинство подписчиков считает, что именно такой цвет волос наиболее подходит американской звезде. Эксперименты, если в меру, никогда не повредят, но всё же фолловеры хотят видеть представительницу огромного семейного клана Дженнер-Кардашьян страстной брюнеткой.