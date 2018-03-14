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Анонсированы характеристики и изображения ZTE V890

Не вышедший ещё смартфон ZTE под кодовым номером V890, засветился на прошлой неделе в рамках китайского сайта сертификации TENAA.

Анонсированы характеристики и изображения ZTE V890

В Сеть просочились все характеристики и спецификации V890. ZTE V890 оснащается 6-дюймовым дисплеем, поддерживающим разрешение FHD + на 2160 x 1080 рх. Экран является безрамочным. Соотношение сторон - 18:9. В устройстве имеется процессор 1,8 ГГц, RAM - 3 ГБ, 4 ГБ, 6 ГБ. В данных версиях размер накопителя составит 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ соответственно.

ZTE V890 будет работать на Android 8.0 Oreo. Селфи камера имеет матрицу 8 Мп. При этом основной датчик – сдвоенный (20+16 Мп). АКБ имеет ёмкость 3900 мАч. Вес девайса в данном случае составляет 168 грамм. Как стало известно, производитель наградил новую модель сканером отпечатков пальцев. В устройстве камеры установлены вертикально. Согласно полученной информации стало известно, что гаджет на рынке должен появиться в черном цвете. Информации о цене пока нет.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00
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